В Госдуме отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине Депутат Швыткин назвал безумной подготовку США ответа на ядерный удар по Украине

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Юрий Швыткин

Подготовка США к ответу на потенциальный ядерный удар России по Украине непонятна, возможно, речь идет об оправдании своих замыслов, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, Москва не использовала и не собирается использовать в отношении кого-либо ядерное оружие.

От таких безумцев, как США и страны Запада, которые имеют ядерное вооружение, можно ожидать все что угодно. На мой взгляд, это было в большей степени неким оправданием подготовки своих ядерных сил, а возможно, даже нанесения первого удара по нашей стране, — сказал депутат.

Накануне CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в администрации президента США сообщило, что Вашингтон с конца 2022 года начал готовиться к тому, что Россия ударит по Украине тактическим или ядерным оружием. По данным телеканала, Штаты ожидали атаки на основании «анализа, изучения ситуации и новых разведданных».

При этом американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ. Обсуждалась в том числе «обычная» атака на подразделения, «запустившие ядерное оружие».