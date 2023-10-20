В Госдуме отреагировали на инцидент с чеченским бойцом поп-ММА Тамаевым Депутат Вассерман: нужно разобраться в инциденте с бойцом поп-ММА Тамаевым

Фото: youtube.com/@tamaeev

Необходимо разобраться в инциденте с бойцом поп-ММА Асхабом Тамаевым, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, идея безнаказанности по национальному признаку или какому-либо еще сама по себе порочна и опасна для страны.

Конечно, нужно разобраться в этом инциденте. Идея безнаказанности по национальному признаку или какому-либо еще сама по себе глубочайшим образом порочна и опасна для страны в целом, — сказал Вассерман.

Он отметил, что люди, которые подверглись насилию, должны обращаться в полицию или, если им отказали, обращаться к депутатам. По мнению Вассермана, чем чаще пострадавшие будут направлять свои запросы по таким поводам в правоохранительные органы, тем меньше будет появляться мнений о безнаказанности.

Ранее боец поп-MMA и блогер из Чечни Асхаб Тамаев избил хейтера в лобби «Москва-Сити», об этом рассказал сам спортсмен в Instsgram (деятельность в РФ запрещена). По словам Тамаева, молодой человек по имени Даниил умышленного его провоцировал.

По словам блогера, молодой человек специально его подстрекал, так как был уверен, что Асхаб ничего ему не сделает в силу своей публичности. Также Даниил предполагал, что в общественном месте ему ничего не может угрожать, поэтому вел себя вызывающе. Тамаев добавил, что пострадавший уже написал на него заявление. В произошедшем разбирается полиция.