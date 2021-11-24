В Госдуме отправили пенсионеров работать коммунальщиками или на стройку

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, которые ищут работу, следует изучить потребности рынка труда в своём регионе. По его словам, в стране востребованы специалисты в сельском хозяйстве, строительной сфере и сфере ЖКХ. Об этом сообщает URA.RU.

Что касается лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые бы хотели куда-нибудь устроиться, то в зависимости от региона надо понимать текущие потребности на местном рынке труда. Однако многих пенсионеров сдерживает неиндексация пенсии работающим пенсионерам. Это демотивирует, — поделился Нилов.

Он добавил, что пенсионеры могут пройти переобучение на новую специальность за счёт государства. Он привёл в пример Казань, где на базе колледжа лиц пенсионного и предпенсионного возраста переобучали для того, чтобы они могли оформиться на работу в системе общепита.

Ранее сообщалось, что более половины граждан России планирует работать или подрабатывать после выхода на пенсию. Согласно новому исследованию, 40% опрошенных заявили о своей готовности работать, пока хватит сил. Число подобных ответов выросло на 22% по сравнению с прошлым годом.