В Госдуме отказались от отпусков из-за коронавируса

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В Санкт-Петербурге метро и наземный транспорт не будут работать в ночь на Пасху. Днём 19 апреля городской транспорт начнёт ходить в соответствии с обычным режимом выходного дня.

До воскресенья, 19 апреля, включительно богослужения в православных храмах будут проводиться без участия прихожан. В субботу, 18 апреля, станции метро закроются для входа пассажиров в 22:00, а автобусы, троллейбусы и...