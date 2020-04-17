В Госдуме отказались от отпусков из-за коронавируса

Проект постановления об отмене весенних отпусков для депутатов был принят в Госдуме.
Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан, — заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Его поддержали в думских фракциях, теперь депутаты продолжат работу до 2 августа. Они сосредоточатся на проработке законодательных мер по поддержке экономики в условиях пандемии,
Согласно законодательству, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы положен отпуск в 42 календарных дня.
NEWS.ru писал, что Госдума отменила НДФЛ для медиков, которые работают с коронавирусными больными. Закон будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года.
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