В Госдуме описали позицию ФСБ в вопросе запрета криптовалют

Представители Федеральной служба безопасности (ФСБ) России, которые участвуют в рабочей группе Госдумы по вопросам криптовалют, не выступали за их запрет, рассказал замглавы рабочей группы по легализации майнинга Андрей Луговой. Он подчеркнул, что сотрудники силовых структур также не высказывались в поддержку легализации майнинга, пишет Lenta.ru.

Исходя из имеющейся у меня информации и той работы, которую мы проводим в межфракционной группе (там находятся представители ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета), могу сказать, что никогда и нигде я не слышал, чтобы ФСБ выражала свою позицию как с точки зрения запрета, так и с точки зрения разрешения. Представители ФСБ, как и все остальные участники [группы], занимаются изучением этого вопроса, — рассказал Луговой.

Он опроверг и назвал фейковой информацию о том, что ФСБ оказала влияние на Центробанк с целью пролоббировать запрет криптовалют в России.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ФСБ договорилась с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной по поводу запрета на операции с криптовалютами. В материале говорится, что на такой шаг силовое ведомство пошло для того, чтобы лишить финансирования оппозицию и СМИ-иноагентов.