В Госдуме оценили вероятность нового увеличения пенсионного возраста

В Госдуме не рассматривают повышение пенсионного возраста или уменьшение размера пенсии в качестве мер борьбы с демографическими кризисами. Об этом заявил председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает Lenta.ru.
Таким образом он прокомментировал слова демографа Владимира Тимакова, который рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет в случае, если женщины не начнут больше рожать. Кроме того, он считает вероятным снижение пенсии.
Никаких разговоров на эту тему я не слышал ни в правительстве, ни тем более в комитете, только наоборот предлагали вернуться к старым параметрам, — приводит портал слова Нилова.
Он добавил, что индексацию пенсии на уровне не ниже инфляции гарантирует Конституция. Поэтому слова о её снижении — домыслы.
Ранее в исследовании старшего научного сотрудника РАНХиГС Виктора Ляшока говорилось о том, что уровень бедности вырастет в восьми регионах России за счёт повышения пенсионного возраста. При этом численность экономически активного населения страны увеличится лишь на 4,6% к 2028 году.
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