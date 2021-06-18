В Госдуме оценили вероятность нового увеличения пенсионного возраста

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В Госдуме не рассматривают повышение пенсионного возраста или уменьшение размера пенсии в качестве мер борьбы с демографическими кризисами. Об этом заявил председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает Lenta.ru.

Таким образом он прокомментировал слова демографа Владимира Тимакова, который рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет в случае, если женщины не начнут больше рожать. Кроме того, он считает вероятным снижение пенсии.

Никаких разговоров на эту тему я не слышал ни в правительстве, ни тем более в комитете, только наоборот предлагали вернуться к старым параметрам, — приводит портал слова Нилова.

Он добавил, что индексацию пенсии на уровне не ниже инфляции гарантирует Конституция. Поэтому слова о её снижении — домыслы.

Ранее в исследовании старшего научного сотрудника РАНХиГС Виктора Ляшока говорилось о том, что уровень бедности вырастет в восьми регионах России за счёт повышения пенсионного возраста. При этом численность экономически активного населения страны увеличится лишь на 4,6% к 2028 году.