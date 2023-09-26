В Госдуме оценили вероятность блокировки WhatsApp в России Депутат Горелкин: вероятность блокировки WhatsApp в России крайне низкая

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вероятность блокировки WhatsApp в России крайне низкая, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, это связано с отказом компании запускать функцию публичных каналов в РФ и важностью приложения как средства коммуникации.

Я вероятность блокировки WhatsApp оцениваю как крайне низкую, потому что публичные каналы они открывать не будут и это остается исключительно средством коммуникации, которые наши граждане могут использовать, — сказал Горелкин.

Ранее депутат заявил, что мессенджер WhatsApp не станет запускать функцию каналов для пользователей на территории России, так как это может привести к блокировке приложения. Он отметил, что официального подтверждения еще не поступало, однако об этом писали в «одной голландской газете», ссылаясь на неназванного представителя Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

20 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос о блокировке в России WhatsApp и YouTube на повестке не стоит. Таким образом, министр опроверг слухи о возможных проблемах с видеохостингом и мессенджером у российских пользователей.