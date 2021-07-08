В Госдуме оценили размер компенсации за смерть от последствий прививки

Депутат Госдумы, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев заявил в беседе с «Царьградом», что у него просто нет приличных слов, чтобы охарактеризовать словами ту сумму, которую государство выплатит родственникам умершего в результате вакцинации от коронавируса.

Парламентарий подчеркнул, что этой компенсации не хватит даже на самые экономные похороны стоимостью 34–35 тысяч рублей.

Это 30 тысяч рублей, если человек умер вследствие прививки, а если не умер, но заболел и получил инвалидность, то компенсация составит 10 тысяч рублей, — напомнил Николаев.

Депутат отметил, что уже поднимался вопрос о необходимости повышения ответственности государства, если наступили нежелательные последствия. По его мнению, сейчас эта проблема, когда вакцинацию пытаются сделать обязательной, стала ещё острее.

И в этом случае будет честно, чтобы несли ответственность те, кто принимает такие решения, принуждая человека вакцинироваться и создавая такие условия, что он будет вынужден сделать прививку, — отметил он.

Ранее сенатор Маргарита Павлова отмечала, что доверие россиян к прививке от коронавируса мог бы повысить законопроект, предусматривающий увеличение компенсаций за осложнения после вакцинации. Документ был предложен ещё в 2020 году, но «потерялся» в Минздраве, поэтому так и не был принят. Предполагается, что на рассмотрение Госдумы инициатива будет вновь внесена осенью.

Сенатор добавила, что государство признаёт существование поствакцинальных осложнений и предлагает компенсацию, но суммы «весьма унизительные».