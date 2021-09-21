В Госдуме похвалили профессора за лекцию во время стрельбы в Перми

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал профессора Олега Сыромятникова, который не прекратил лекцию во время нападения стрелка на пермский университет. Политик в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что профессор поступил правильно. Атака на университет произошла 20 сентября.

Он не просто закрыл дверь. Он закрыл металлическую дверь. То, что он не возглавил панику, он поступил правильно, — сказал Онищенко.

По его словам, преподаватель понимал, что происходит за дверью, и своим видом демонстрировал спокойствие. Лекцию мужчина не прекращал, чтобы не выслушивать различные версии и не спровоцировать панику, подчеркнул депутат. Он добавил, что металлическую дверь не просто пробить из стрелкового оружия, а если бы дверь в аудиторию была деревянная, тогда следовало бы как-либо забаррикадировать вход.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Нападавшим, предположительно, оказался студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. Он убил шестерых человек и ранил 29. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Сейчас стрелок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Позже студенты рассказали журналистам, что преподаватель из геологического корпуса университета не стал останавливать занятие. Он лишь закрыл дверь и продолжил лекцию. Сам преподаватель пояснил, что выполнял поручение декана.

Президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Михаил Аничкин считает, что так преподаватель отреагировал на стресс и в его действиях не было заботы о студентах. Эксперт уверен, что профессор принял неправильное решение. Он добавил, что в стрессовых ситуациях люди ведут себя по-разному, одни — более адекватно, другие — менее.