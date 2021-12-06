В Госдуме оценили необходимость новых ограничений из-за «омикрона»

Банки могут получить личную информацию россиян для оценки платёжеспособности клиента. По мнению специалистов сферы банковских услуг, это вызвано тем, что записи о семейном положении и наличии детей в паспорте стали необязательными. Об этом сообщают «Известия».

Для этого банки могут воспользоваться инфраструктурой «Цифрового профиля». Россиян, которые дали согласие на предоставление своих данных для составления данной базы, насчитывается восемь миллионов. При этом известно, что правительство ведёт переговоры...