В Госдуме оценили необходимость новых ограничений из-за «омикрона»В Госдуме РФ посчитали, что ситуация с «омикроном» не требует введения новых ограничений
Введения дополнительных ограничений, связанных с появлением «омикрон»-штамма коронавируса на территории России не требуется, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его мнению, речь не должна сейчас идти и о закрытии границ страны, об этом он рассказал в в эфире телеканала «Россия 24». Как отметил депутат, для противостояния вирусу достаточно достичь уровня иммунизации жителей в 80%.
Нужно их вакцинировать примерно за полгода, лучше даже еще быстрее, — обозначил глава комитета.
По словам Хубезова, введённых мер по предотвращению увелиения числа заболевших новым вариантом коронавируса, на его взгляд, достаточно. Однако, как заявил депутат, необходимо было бы ещё ускорить темпы вакцинации граждан, даже несмотря на то, что она заметно возросли в последнее время. По мнению парламентария, достичь порога иммунизации в 80% населения нужно как можно скорее.