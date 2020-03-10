Депутаты Госдумы прокомментировали инициативу рабочей группы комитета Совфеда об оборотных штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за публикацию противоправного контента.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал идею возложить на соцсети ответственность за чистоту контента вне зависимости от их происхождения.
Никаких сил государственных регуляторов не хватит, чтобы отследить и оперативно отреагировать на то количество сообщений, появляющихся групп, зеркал, ботов и так далее, — отметил он.
По его мнению, этим должны заниматься сами производители, которые обладают всеми исходными кодами и зарабатывают на пользователях.
Однако, добавил он, законопроект не должен иметь признаки цензуры в соцсетях.
В свою очередь председатель думского комитета Александр Хинштейн подчеркнул, что в первую очередь нужно изучить «чётко сформированное предложение», так как в настоящее время и так запрещено распространение такого контента, как детская порнография и пропаганда наркотиков,
Как писал NEWS.ru, Совфед и Лига безопасного Интернета разрабатывают законопроект о штрафах за противоправный контент в Интернете. Инициаторы рассчитывают, что штрафы могут защитить детей от пропаганды экстремизма и наркомании в Сети. Между тем одна из интернет-компаний проект считает вредным и нереализуемым, так как он противоречит конституционным правам человека на поиски и получение информации.
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