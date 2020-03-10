https://static.news.ru/photo/a969ed8a-62da-11ea-9a46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы прокомментировали инициативу рабочей группы комитета Совфеда об оборотных штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за публикацию противоправного контента.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал идею возложить на соцсети ответственность за чистоту контента вне зависимости от их происхождения.

Никаких сил государственных регуляторов не хватит, чтобы отследить и оперативно отреагировать на то количество сообщений, появляющихся групп, зеркал, ботов и так далее, — отметил он.

По его мнению, этим должны заниматься сами производители, которые обладают всеми исходными кодами и зарабатывают на пользователях.

Однако, добавил он, законопроект не должен иметь признаки цензуры в соцсетях.

В свою очередь председатель думского комитета Александр Хинштейн подчеркнул, что в первую очередь нужно изучить «чётко сформированное предложение», так как в настоящее время и так запрещено распространение такого контента, как детская порнография и пропаганда наркотиков, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, Совфед и Лига безопасного Интернета разрабатывают законопроект о штрафах за противоправный контент в Интернете. Инициаторы рассчитывают, что штрафы могут защитить детей от пропаганды экстремизма и наркомании в Сети. Между тем одна из интернет-компаний проект считает вредным и нереализуемым, так как он противоречит конституционным правам человека на поиски и получение информации.