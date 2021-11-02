В Госдуме оценили идею введения QR-кодов для переболевших COVID россиян

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина прокомментировала идею властей Чувашии о введении QR-кодов для граждан, которые имеют высокий уровень антител к коронавирусу, но при этом официально не зарегистрированы как переболевшие. В беседе с NEWS.ru она отметила, такую практику можно было распространить на всю Россию, но сначала Минздрав должен дать рекомендации как интерпретировать наличие антител к COVID и что считать их высоким уровнем.

Парламентарий отметила, что людей, имеющих антитела к COVID, но не зарегистрированных в качестве переболевших, немного. Однако такая категория граждан всё же существует и вопрос о QR-кодах для них стоит.

Прежде чем вводить коды, следует Минздраву принять решение, как фиксировать таких людей, выяснить, какими тестами было выявлено у них наличие антител, и какой показатель считать высоким.

Сегодня существуют разные тест-системы, которые показывают различное количество антител. Одна тест-система показывает одну цифру, вторая показывает ровно в десять раз больше, — пояснила депутат.

В связи с этим российским учёным и врачам сначала необходимо разобраться и принять решение, как оценивать результаты тестов на антитела. После этого можно говорить о возможности внедрения QR-кодов.

Должны быть методические рекомендации как интерпретировать наличие антител и человека, официально незарегистрированного переболевшим, но имеющего их, -заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что все 85 регионов России объявили о введении QR-кодов для посещения общественных мест в рамках борьбы с коронавирусом. В семи регионах система пока ещё не запущена. Там требование о QR-кодах заработает до середины декабря.