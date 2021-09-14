В Госдуме оценили идею о трёхдневных выходных после вакцинации

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя идею введения трёх бесплатных выходных после вакцинации, заявил, что не каждый гражданин захочет их брать. По его словам, кто-то работает сдельно, и это напрямую повлияет на размер зарплаты. Об этом депутат сообщил в беседе с «Радио 1».

А есть ли потребность у граждан в этих трёх днях? Не кажется ли вам, что сегодня слишком много рассуждений и попыток привлечь к себе внимание, используя злободневную тему ковида. Не надо забывать, что любые социально-трудовые отношения и их корректировка должны происходить в сохранении баланса, — отметил Нилов.

Кроме того, по словам депутата, если человек после вакцинации чувствует себя плохо, он может взять больничный. Первые три дня оплачивает работодатель. Если работник продлевает больничный, то он оплачивается уже из Фонда социального страхования. По мнению Нилова, вместо выходных эффективнее было бы сделать бесплатными ПЦР-тесты по полису ОМС.

Ранее в Институте социальных исследований и развития гражданского общества выдвинули инициативу обязать российских работодателей предоставлять работникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19 и прививок в условиях пандемии.