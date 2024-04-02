В Госдуме оценили идею сократить домашние задания в школах Депутат Чернышов: домашние задания должны выполняться только в школе

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Внеурочные задания необходимо выполнять только в школах, в специально отведенное время. Об этом NEWS.ru заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, изначально домашняя работа вводилась для учащихся как наказание.

Все внеклассные задания должны выполняться только в школе во время, отведенное на учебу. Ведь домашнее задание изначально вводилось как наказание для учащихся. Но из-за увеличения количества предметов и насыщения образовательной программы оно постепенно стало частью учебного процесса: сначала уроки в школе, а затем еще и дома то, что не успели выучить днем, — заявил Чернышов.

По словам парламентария, такая ситуация ведет к перегрузке детей, возникновению безразличия к учебе, профанации или «бесполезной зубрёжке», а также негативно сказывается на здоровье учащихся. Борис Чернышов добавил, что вложение в головы детей максимально возможного объема знаний не должно быть целью школьного обучения.

Задача школы — дать базовые знания и инструменты для получения новых, тем более что возможностей для самообразования по интересным для ребенка предметам сегодня огромное множество, — резюмировал депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать школьные программы, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию. В частности, в нем содержится требование сократить домашние задания и лишние контрольные.