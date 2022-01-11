В Госдуме объяснили введение продуктовых сертификатов для малоимущих

Введение продовольственных сертификатов для малоимущих — абсолютно правильная идея, потому что некоторым людям по состоянию здоровья нельзя потреблять определённые продукты, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По словам парламентария, меры поддержки уже реализуются во многих регионах России: где-то выделяют средства, а где-то — продуктовые наборы или горячее питание. Он уточнил: с таким сертификатом человек сможет в любое время приобрести необходимые ему продукты из утверждённого правительством перечня товаров, пишет «Москва 24».

Мы же понимаем, что у каждого есть свои особенности организма, например, кому-то нельзя те продукты, которые в этом продовольственном пакете предоставляются. Поэтому лучше всего давать сертификаты и правительством утверждать перечень товаров, которые гражданин может по своему усмотрению в любое время приобретать, если находится в трудной жизненной ситуации, — подчеркнул Нилов.

Он уточнил, что в Госдуме предложили доработать законопроект и распространить такую поддержку не только на продукты питания, но и на лекарства первой необходимости.

Ранее стало известно, что продуктовые карточки в обозримом будущем в России не появятся, заявила в марте 2021 года депутат Госдумы Татьяна Сопрыкина. По её словам, комитет нижней палаты по труду и соцполитике рекомендовал отклонить соответствующий законопроект.

Эксперты также возражают по поводу введения в РФ продовольственных сертификатов, по которым граждане могли бы получать продукты в магазинах. По их мнению, карточки приведут к расслоению российского общества, а в магазинах могут появиться «отделы для нищих».