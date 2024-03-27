В Госдуме объяснили, в чем главное сходство Пугачевой и Ефремова Депутат Шолохов: симпатии к Пугачевой не должны влиять на статус иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Ситуация с началом процедуры признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом похожа на уголовное дело актера Михаила Ефремова, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, последний оказался в колонии по приговору суда, несмотря на творческие заслуги. Парламентарий подчеркнул, что симпатии к известному человеку не должны влиять на принимаемые в отношении него правовые решения.

Ситуация с началом процедуры признания Пугачевой иноагентом касается любого правонарушения. Мы знаем, что Михаил Ефремов сидит в тюрьме, независимо от того, насколько гениальным актером он является и какие у него достижения были до того. Он совершил преступление и за это преступление отвечает. Статус иноагента — абсолютно та же история, — добавил Шолохов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Министерство юстиции РФ.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее заявила, что Пугачева стала предательницей из-за преклонного возраста. Она сравнила Примадонну с президентом США Джо Байденом, чьи когнитивные способности также вызывают сомнения. По словам журналистки, певица, как и американский лидер, «совершенно очевидно гонит».

До этого адвокат Сергей Жорин заявил, что российские власти не могут запретить упоминать Пугачеву в качестве автора и исполнителя собственных песен. При этом, по словам юриста, законодательство позволяет лишить артистку отчислений, поскольку данный тип авторских прав считается имущественным. Жорин пояснил, что такие права могут отчуждаться, сдаваться в аренду, дариться и продаваться.