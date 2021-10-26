В Госдуме объяснили ужесточение наказания за массовые отравления алкоголем

Наказания за массовые отравления людей контрафактным алкоголем являются неестественно мягкими. Особенно если их сравнивать с мерами, предусмотренными за вождение в нетрезвом виде. Своё мнение по этому поводу высказал руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «360».

Есть несостыковка [в законодательстве]. Если ты в состоянии алкогольного опьянения сбиваешь насмерть несколько человек, то можешь получить до 15 лет тюрьмы в зависимости от тяжести. А если ты продал контрафактный алкоголь, от которого умерло более 30 человек, как в Оренбуржье, то самый потолок — это 10 лет, — пояснил Хамзаев.

Он подчеркнул, что ответственные за отравления люди должны осознавать степень тяжести своего преступления и наказывать их нужно «по тому урону, который они наносят». Помимо этого, привлекать к ответственности необходимо и местных чиновников, допустивших подобное по вине своей халатности.

Вот в Оренбургской области в деревне Красный Чабан контрафакт продавали в магазине, который, на секундочку, принадлежит главе этого поселения. Вы хотите сказать, что он не в курсе, что там происходило? В маленьком селе? Я никогда в жизни не поверю в это, — отрезал Хамзаев.

Ранее в МВД предложили регламентировать оборот метилового спирта вплоть до его лицензирования, а также установить строгую отчётность по нему на фоне участившихся случаев отравления контрафактным алкоголем.