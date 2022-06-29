В Госдуме объяснили снижение уровня детской смертности в России Депутат Госдумы Леонов раскрыл причины снижения уровня детской смертности в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с NEWS.ru объяснил снижение уровня детской и младенческой смертности в России. Парламентарий подчеркнул, что соответствующие меры принимаются согласно программе «Десятилетие детства» (2018–2027), в том числе по линии Минздрава РФ. Среди таковых депутат отметил строительство в регионах высокотехнологичных перинатальных центров, где роженицы и дети получают качественную медицинскую помощь, невозможную «в обычных роддомах».

Таким образом зампредседателя комитета прокомментировал обнародованную Минздравом статистику по детской и младенческой смертности: первый показатель в РФ с 2019 по 2021 год снизился на 12,7%, заявил на парламентских слушаниях комитета Совфеда по социальной политике и замглавы Минздрава Олег Салагай. Чиновник добавил, что с 2019 по 2021 год младенческая смертность сократилась примерно на 10%.

Леонов подчеркнул, что раньше пациенток из регионов приходилось направлять в Москву, а теперь во многих регионах появилось самое современное оборудование.

В регионах РФ построены высокотехнологичные перинатальные центры с самым современным оборудованием. Это резко сократило младенческую смертность, так как уровень оказания помощи здесь намного лучше, чем в обычных роддомах, и в РФ смогли помогать пациенткам, которым в обычных условиях помочь было невозможно, приходилось направлять в Москву. Теперь это можно сделать в регионах. Это касается младенческой смертности, — рассказал Леонов.

Депутат добавил, что в Минздраве РФ и научной среде «идёт очень большая работа» по снижению детской смертности. По его словам, в 2021-м на лечение редких (орфанных) заболеваний фонд «Круг добра» получил около 75 млрд рублей налоговых поступлений от повышенной ставки в 15% на доходы россиян свыше 5 млн рублей в год.

Многим детям удалось продлить жизнь или спасти. В 2021-м фонд «Круг добра» получил около 75 млрд рублей от налогов на доходы граждан, получающих в год свыше 5 млн рублей по ставке 15%. [Ещё один] прекрасный пример — построенный детский онкологический центр имени Димы Рогачёва — один из триггеров снижения детской смертности, — подытожил Леонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что в России в апреле на 13% сократился показатель рождаемости по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Глава государства пояснил, что в апреле этого года в стране родилось меньше 100 тысяч детей. Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с серьезным демографическим кризисом.

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что нынешнюю демографическую ситуацию в России можно назвать чрезвычайной. По ее словам, в России все чаще стали рожать первого ребенка к 30 годам, когда растут риски возникновения бесплодия или рождения младенца с проблемами со здоровьем.