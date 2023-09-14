В Госдуме объяснили оговорку Писториуса о Калининграде Депутат Новиков: слова Писториуса о Калининграде являются дешевой провокацией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оговорка министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о Калининграде является дешевой провокацией, попытка заставить Россию отреагировать, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, подобные ситуации с западными политиками происходят часто и Россия уже начала к ним привыкать.

В принципе, разного рода оговорки со стороны западных политиков в последнее время мы слышим часто. <...> В данном конкретном случае, учитывая территориальную близость стран, едва ли господин Писториус не знает, какое название в составе Российской Федерации носит этот город. Это заявление — дешевая популистская провокация, — сказал Новиков.

Ранее Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе дискуссии, организованной Федеральной академией политики безопасности. Министр обсуждал решение властей ФРГ разместить отряд бундесвера в Литве. По его словам, размещение немецкой бригады в Литве необходимо. Это обеспечит безопасность прибалтийской республики, подчеркнул глава Минобороны Германии.

До этого президент США Джо Байден во время телеинтервью перепутал Россию с Украиной и предложил ей разумный путь к соответствию требованиям для вступления в Североатлантический альянс. Однако глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.