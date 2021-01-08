В Госдуме объяснили новые правила по разведению костров на даче

https://static.news.ru/photo/01489ec0-51c3-11eb-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Введение дополнительных ограничений на разведение открытого огня на дачных участках связано с тем, что значительно участились случаи пожаров, в том числе с летальными исходами, заявил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Эти меры сопряжены с тем, что очень много возникает проблем, очень резко выросла статистика с пожарами, с несчастными случаями, — цитирует парламентария РИА Новости.

Отчасти, по его словам, участившиеся случаи возгораний связаны с тем, что люди пренебрегают правилами.

С 1 января в силу вступили новые правила пожарной безопасности, вводящие дополнительные ограничения как для жителей многоквартирных домов, так и для владельцев земельных участков.

Согласно новым противопожарным нормативам, жителям многоквартирных домов не разрешат захламлять приквартирные холлы в подъезде. Так, в этой зоне разрешат держать коляски и велосипеды, но держать там шкафы и вешать полки будет запрещено. Также с нового года россияне не могут разводить костры и сжигать мусор на территории частных домов. Приготовление еды на открытом огне теперь под запретом. Её можно готовить только в специально отведённых местах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с января 2021 года МЧС может потребовать снести шлагбаумы на въезде в городские дворы, если они мешают проезду пожарной техники. Все автоматизированные системы ограждения дворовых территорий могут попасть под снос. Это правило не распространяется на закрытые дворы, где рядом со шлагбаумом сидит дежурный, который сможет впустить во двор технику.