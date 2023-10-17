В Госдуме объяснили, что ждет землевладельцев за борщевик на участке В Госдуме рассказали о поправках, направленных на борьбу с борщевиком

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Внесенные в Госдуму поправки в Земельный кодекс, направленные на борьбу с распространением борщевика Сосновского, введут обязательство арендаторов и собственников земли по ликвидации сорняка н используемых участках. О введении новых штрафов речь пойдет позже. Об этом NEWS.ru рассказал автор законопроекта, депутат нижней палаты российского парламента Николай Алексеенко.

Поправками мы распространяем обязательство по устранению инвазивных растений, в том числе борщевика, на всех собственников и арендаторов всех земельных участков, а не только сельхозназначения, как сейчас. Штрафы и санкции — это следующий предмет обсуждения на следующем этапе, когда норма будет как минимум принята в первом чтении, и будет видна необходимость расширения ответственности на такие нарушения, — заявил Алексеенко.

Собеседник NEWS.ru добавил, что если законопроект будет принят, ответственность будет распространяться «на всех собственников и арендаторов земельных участков».

К примеру, если на территории застройки многоквартирного дома образовался борщевик, то обязанность его устранить у застройщика, которому принадлежит этот участок, даже если он в аренде. Если на городской площади или городском парке — это обязательство самого муниципалитета. И так далее, — уточнил Алексеенко.

На днях в Госдуму были внесены поправки в статью 13 Земельного кодекса РФ. Она предусматривает обязанность собственников и арендаторов земельных участков, землевладельцев и землепользователей заниматься защитой земель негативного воздействия. Под последним имеются в виду водная и ветровая эрозия, сели, подтопления, заболачивание, вторичное засоление, иссушение, уплотнение и загрязнение химическими веществами. Этот список законодатели хотят дополнить инвазивными растениями — теми, которые были завезены на определенную территорию, и стали распространяться, угрожая биологическому разнообразию.

Как говорится в тексте документа, перечень таких растений и мероприятий по защите от них установит правительство РФ. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в список инвазивных видов «следует включить борщевик Сосновского», который «опасен не только для природных экосистем, но и для людей», поэтому борьба с ним «необходима также для обеспечения комфортной жизни».

В конце 2022 года член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов сообщил, что в парламенте планируют повысить эффективность борьбы борщевиком. Депутат пояснил, что нижняя палата планирует четко определить собственников тех или иных земель и обязать их соблюдать нормы ухода за ними, а также увеличить штрафы за нескошенный борщевик таким образом, чтобы они были соразмерны затратам на его искоренение. Помимо того, депутат обратился к Минсельхозу с призывом исключить двойное толкование списков инвазивных видов растений — к примеру, в некоторых регионах России борщевик к ним не относится.