В Госдуме объяснили, от чего будут зависеть выплаты пенсионерам

Решение о сумме соцвыплат пенсионерам ко Дню пожилого человека зависит не от правительства, а от регионов. Федеральные власти сами ежегодно определяют размер надбавок, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Lenta.ru.

Что касается военных пенсионеров. Это делается ежегодно по закону. Что касается выплат ко Дню пожилого человека, то это решает не правительство, а регионы. Каждый регион сам определяет в рамках своих полномочий и возможностей, какие дополнительные меры социальной поддержки реализовывать, — объяснил Нилов.

Он подчеркнул, что суммы выплат зависят от места проживания пенсионера. По словам Нилова, это напрямую зависит от благосостояния региона.

Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей, — признался депутат.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, как региональное управление может поощрять пенсионеров в День пожилого человека. Он не исключил возможность проведения праздников и мероприятия, при этом добавив, что местный муниципалитет может подарить что-нибудь пожилым людям за особые заслуги или просто так.