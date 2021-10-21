В Госдуме объяснили, чем могут заниматься антиковидные дружины из студентов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала предложение студсовета факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС о появлении в Санкт-Петербурге антиковидных дружин из студентов и курсантов. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что таким объединениям следует заниматься просветительской деятельностью.

К сожалению, очень много людей напуганы, не обладают полной информацией о ситуации, и в Интернет происходит различная дезинформация, когда фейки появляются в родительских чатах, пожилые люди узнают какую-то информацию, которая не соответствует действительности. Очень важно, чтобы информация была достоверна, — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, студенты должны быть обеспечены необходимыми защитными средствами — масками и перчатками. Важно, чтобы не было риска для здоровья волонтёров.

Если все меры безопасности будут соблюдены, а ребята как волонтёры будут ходить и помогать, то эта хорошая инициатива, — добавила она.

По её словам, если идею все поддержат, можно подумать о её масштабировании. Политик сама выразила готовность содействовать всем волонтёрским инициативам, направленным на просвещение.

Ранее в СЗИУ РАНХиГС сообщили, что студенческий совет факультета социальных технологий предложил создать дружины из учащихся петербургских вузов и курсантов, которые будут следить за соблюдением антикоронавирусных мер. Декан факультета выразил надежду, что инициативу поддержат другие вузы и студенческие дружины начнут патрулировать места массового скопления людей.