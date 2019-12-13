https://static.news.ru/photo/40e19088-1da7-11ea-b343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Единой России» Борис Менделевич заявил, что для увеличения продолжительности жизни необходимо соблюдать режим труда.

В Трудовой кодекс должно быть внесено положение о соблюдении режима труда. Сейчас многие люди работают на двух, а иногда и на более ставках, что, конечно же, негативно отражается на здоровье, — цитирует Менделевича Агентство городских новостей «Москва».

Также он добавил, что ситуаций, когда врач назначил пациенту медикаменты, на которые у него нет денег, не должно возникать. Для этого следует ввести систему лекарственного страхования.

Как ранее писал NEWS.ru, около половины работающих жителей России (47%) признались, что не могут выспаться в будние дни. Из них 32% связывают это со сверхурочной работой и учёбой.