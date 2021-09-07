В Госдуме обсудят меры контроля для ранее осуждённых за педофилию

Депутаты Госдумы обсудят использование электронных браслетов для контроля освободившихся осуждённых, которые отбывали срок за педофилию. Эту тему в Госдуме подняли в связи с убийством в Кемеровской области двух 10-летних девочек. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Я разделяю возмущение людей, которые говорят, что в отношении педофилов должны применяться не только жёсткие меры наказания, но и дальнейшие меры по контролю за их передвижением, потому что это не единственный случай, когда освободившиеся из мест лишения свободы педофилы вновь совершают преступления. Одним из предложений, которое звучит, мог бы быть браслет, который фиксирует передвижение такого педофила. Мы будем над этим работать, — заявил Хинштейн.

Он добавил, что эта мера должна работать, а не быть популистским решением, поэтому необходимо просчитать все нюансы.

Аналогичное предложение ещё в 2016 году выдвигал сенатор Антон Беляков. Он подготовил законопроект, но тот не был принят.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведётся никакой работы насчёт возможности ужесточения наказания за преступления, совершённые против детей. Свои функции выполняют сотрудники правоохранительных органов.