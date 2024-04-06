В Госдуме обратились к россиянам после подорожания электроники Депутат Говырин: снижение пошлин коснется только серых продавцов техники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Введение пошлин на зарубежную технику не сказалось на ценах крупных поставщиков, мера направлена против серых продавцов, до настоящего времени избегавших данных выплат, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, официально работающие магазины уже давно оплачивают пошлины, поэтому у них нет оснований корректировать стоимость товаров.

Как пояснил Говырин, уровень цен на электронику и бытовую технику зависит от курса валют. Эти товары поступают на российский рынок на условиях параллельного импорта, а все крупные маркетплейсы и магазины используют беспрепятственный ввоз товаров через границу с оплатой таможенного тарифа, эти товары должны быть легализованы. Поэтому цены подняли только те поставщики, которые работали по серым схемам.

Вводимые пошлины касаются закупок, которые используют серые игроки рынка, они через частных лиц без всяких растаможек, по сути, нарушали принципы начисления таможенных пошлин, тем самым сэкономили 20–30% стоимости и завозили товар на продажу. Раньше просто за ними особо никто не следил, а это нарушение не только таможенного законодательства, но и конкуренции, — отметил депутат.

В завершение собеседник NEWS.ru заявил, что некоторые товары могут дорожать из-за дефицита. При этом во внимание компетентных органов попадают случаи, когда цены завышены искусственно, хотя товар есть в наличии.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что техника на маркетплейсах действительно может подорожать на 15%. По его словам, такой вариант вызван потребностью в финансировании новых регионов России.