В Госдуме обратились к Бастрыкину из-за избиения ребёнка в Хабаровском крае

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела об избиении школьника в Советской Гавани Хабаровского края. Текст обращения есть в распоряжении NEWS.ru.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей просит вас взять под личный контроль расследование. <...> Просим вас, Александр Иванович, дать поручение провести всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего. Будем признательны за информирование комитета о ходе и результате проверки, — говорится в документе.

Депутат обратила внимание, что подростки 14 лет жестоко избили ровесника, а видеозапись нападения попала в Интернет. Она попросила сообщить, какие меры примут в отношении того, кто снимал происходящее, а также чем закончилась проверка в отношении сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет халатности.

7 ноября подростки жестоко избили школьника в Советской Гавани Хабаровского края. Ради развлечения они толпой набросились на мальчика, били его ногами по лицу и осыпали нецензурной бранью.

Запись издевательств появилась в соцсетях. На кадрах видно, как беззащитный ребёнок закрывается от своих мучителей руками и плачет, но это ещё больше раззадоривает их. Известно, что один из школьников, избивавших ребёнка, занимается самбо, поэтому его удары хорошо поставлены.

Следственный комитет начал свою проверку. Дело поставлено на контроль центрального аппарата СК, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе предпринимаемых следователями действий.

В известность поставлена детский омбудсмен по региону Виктория Трегубенко. По её словам, расследованием правонарушения занимается полиция.