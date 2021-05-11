В Госдуме пока нет единой позиции о повышении возраста приобретения оружия

https://static.news.ru/photo/2f5ba5a2-b26f-11eb-b3b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди депутатов Государственной думы пока нет единого мнения о необходимости повышения возраста, с которого россиянам будет разрешено покупать оружие. В ближайшее время рабочая группа намерена дополнительно обсудить этот вопрос, передаёт ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.

Он уточнил, что вопрос уже был поднят на заседании группы. Теперь предстоит проговорить основные аспекты со специалистами, в том числе — с медиками.

Давайте всё делать очень грамотно, чтобы законы не переписывать каждый день. Позиции разные: и за есть, и против, — сказал Пискарёв.

Депутат добавил, что не хотел бы предвосхищать возможное решение, отметив, что «разные есть предложения».

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 ранен. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии незамедлительно проработать ужесточение правил оборота оружия.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова высказала мнение, что возраст, с которого россияне имеют право владеть оружием, следует повысить с 18 лет до 21 года.