В Госдуме не увидели веских причин для резкого роста тарифов ЖКХ

https://static.news.ru/photo/e13240c6-49cc-11eb-8208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Причин увеличивать стоимость коммунальных услуг в 2021 году на предельно допустимые суммы нет. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Он отметил, что фактическое подорожание стоимости предоставления услуг есть, однако оно «не совсем критичное».

Принцип определения роста тарифа известен: верхний предел — цифра инфляции предыдущего года, выше этой цифры тарифы расти не могут. Всё остальное — на что именно тариф растёт больше, на что меньше и каким конкретно будет этот рост, это уже определяют регионы исходя из своих потребностей, — пояснил Пахомов в эфире «Радио 1».

Он добавил, что пандемия коронавируса и связанный с ней запрет на пени по просрочкам не оказали существенного влияния на работу коммунальных компаний-поставщиков.

Депутат указал на то, что проблемы с оплатой услуг ЖКХ россиянами во время пандемии и запрет на штрафные санкции нередко называют одним из поводов для существенного роста тарифов. Однако, подчеркнул Пахомов, существенный провал был зафиксирован лишь в апреле — самом сложном месяце пандемии. Потом граждане «всё-таки платили за услуги ЖКХ исправно».

В тех регионах, где работа в принципе отлажена, таких проблем не возникало вовсе, добавил парламентарий. Проблемы были лишь там, где наблюдаются системные сбои, уточнил он.

Сергей Пахомов подчеркнул, что если компании, оказывающие услуги ЖКХ, существенно пострадали из-за пандемии, им должна быть оказана помощь из региональных бюджетов, «а уж точно не за счёт жителей».

Ранее NEWS.ru писал, что в следующем году «коммуналка» в среднем подорожает на 4%. Правительство уже утвердило процент индексации тарифов ЖКХ на 2021 год для всех регионов страны. По традиции в разных субъектах будут разные цифры индексации — от 3,2% до 6,5%. Сильнее всего цены могут вырасти в Чечне — на 6,5%, меньше всего — в Мурманской области, на 3,2%. Это предельно допустимый рост, то есть больше этого регион поднять тарифы не может.