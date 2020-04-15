В Госдуме не сочли нужным вводить продуктовые карточки

https://static.news.ru/photo/12e91b2a-7eef-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко считает, что вводить продовольственные карточки сейчас нет необходимости. По его мнению, государство сейчас делает достаточно для поддержки граждан, а введение карточек будет только мешать. К тому же, это «серьёзное и масштабное мероприятие», по словам депутата, довольно сложно осуществить.

Я думаю, что на этом этапе развития ситуации в этом пока необходимости нет, — сообщил «Москве 24» Тарасенко.

Он подчеркнул, что Госдума приняла законопроект, ускоряющий процесс признания граждан безработными, что позволит оперативно назначать им пособия, которые не могут быть ниже прожиточного минимума.

Как писал NEWS.ru, жители Челябинска начали собирать подписи для обращения к губернатору Алексею Текслеру. Они намерены попросить заморозить кредиты и ввести в городе продуктовые карточки. Также авторы потребовали снятия дополнительных требований к банкам на обязательное резервирование под кредитные сделки. Для всего малого и среднего бизнеса было предложено субсидировать выдачу льготных кредитов по нулевой ставке. Помимо этого, жители города потребовали заморозить минимум на полгода коммунальные платежи и ввести мораторий на выплату ипотечных кредитов.