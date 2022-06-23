В Госдуме не подтвердили запрет на выезд помощников депутатов за границу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что ранее не слышал о запрете помощникам депутатов нижней палаты выезжать за пределы России во время отпусков, передает «Говорит Москва». Аналогичное мнение высказала первый зампредседателя комитета по международным делам Светлана Журова. Так парламентарии прокомментировали сообщение «Ведомостей» о том, что во время оформления отпускных помощники депутатов должны подтвердить, что не выезжают за пределы страны.

Я о таком запрете не знаю. У меня помощники в отпуск в этом году уже уходили. Ездили за границу, — сказал Гусев.

Журова заявила, что также не знает о таком ограничении. Она предположила, что если подобная рестрикция и есть, то она может затрагивать госслужащих в аппарате Госдумы.

Я первый раз слышу о таком. Такого раньше не было. Возможно, трактовка неправильная. Может, это касается тех, кто на госслужбе в аппарате Госдумы, но не помощников депутата, — указала она.

Ранее один из собеседников «Ведомостей» заявил, что при оформлении документа необходимо на нем вручную написать «отпуск за границей не планируется». По словам другого источника, перед подписанием отпускных помощников парламентариев уведомляют о том, что в связи со сложной геополитической ситуацией рекомендуется воздержаться от поездок за границу.

Третий собеседник заявил, что такие сотрудники имеют доступ к закрытой информации, соответственно, об отпуске за рубежом придется договариваться.