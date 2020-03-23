https://static.news.ru/photo/fa4f0336-6ce2-11ea-a272-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию пока не обсуждается. Однако в случае необходимости решение примет президент, так как это в его компетенции, пояснил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса «это всё-таки такая история, которую надо смотреть, просчитать последствия».
Здесь каких-то ограничений, слава богу, нет, поэтому ситуация будет зависеть от [эпидемиологической] обстановки, — цитирует Крашенинникова РИА Новости.
Ранее, как писал NEWS.ru, о возможном переносе голосования с 22 апреля на июнь сообщало издание «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Тем не менее в Кремле заверили, что такое решение пока не принималось. Отверг такую идею и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.