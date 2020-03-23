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Следуправление СКР по Москве ходатайствует перед судом о заключении под стражу жителя столицы, подозреваемого в убийстве своей жены и её родителей. Об этом заявила представитель ведомства Юлия Иванова.

Инцидент произошёл в ночь на 21 марта на севере Москвы. Мужчина нанёс супруге и её родителям множественные ранения ножом, от которых они скончались на месте. Находившихся в квартире детей он...