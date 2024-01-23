Помогать российской армии следует вне зависимости от состава семьи, это касается в том числе и отцов с тремя детьми, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что согласен с рассуждениями патриарха Кирилла относительно многодетных семей, но куда большее внимание следует уделить уравниванию прав россиян с мигрантами, получившим российское гражданство.

В данной ситуации не могу до конца согласиться с Патриархом. Лично видел на фронте священников, у которых детей куда больше, чем трое, и они служат вместе с воинскими и добровольческими подразделениями. Более того, есть случаи, когда такие и героически погибали, оставляя детей сиротами. А вот потомки мигрантов, получивших российское гражданство, в семьях у которых традиционно куча мальчишек и девчонок, живут припеваючи, с отцом и матерью, потому что их не касаются ни призыв, ни мобилизация. Это по меньшей мере несправедливо, и Патриарх, возможно, упускает из виду этот факт, — подчеркнул Журавлев.