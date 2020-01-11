https://static.news.ru/photo/107055e4-35d8-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству дал отрицательное заключение на законопроект группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом о блокировке электронной почты. Такую меру предлагали за распространение запрещённой информации.

Законопроектом, как сказано в заключении, предполагалось ввести дополнительные требования к организаторам сервисов электронной почты, однако изменения могли бы «иметь значительно более широкие последствия». Под действие требований попали бы организаторы всех сервисов в Интернете: не только электронной почты, но и мессенджеров, социальных сетей, сетевых игр, магазинов, сообществ, чатов и других. Таким образом, законопроект «необоснованно расширяет действие указанных требований», что может существенно увеличить расходы на содержание программного обеспечения и технологическую поддержку, пишет «Коммерсант».

Профильный комитет Госдумы по информационной политике планирует рассмотреть законопроект до конца января 2020 года.

Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения. Однако в думском комитете по информационной политике предупредили, что законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты можно истолковать как произвольное внесудебное ограничение прав граждан на тайну личной переписки, которые гарантирует конституция.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Совет Федерации отказался вносить поправки в закон о «суверенном Рунете», направленные на защиту данных от утечки и несанкционированного использования.