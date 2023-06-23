В Госдуме назвали возможный срок отмены ЕГЭ Депутат Ярослав Нилов заявил о возможности отмены ЕГЭ в 2023 году

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Госдума может рассмотреть законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) и возврате к «классической системе образования» осенью 2023 года. Об этом NEWS.ru рассказал автор инициативы, заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Он надеется, что до конца года ЕГЭ в стране уйдет в прошлое, как и Болонская система.

Думаю, что Госдума осенью будет рассматривать законопроект. Наша задача рассмотреть его в этом году, чтобы в следующем году ЕГЭ уже не сдавать, — заявил Нилов.

Говоря об отношении к ЕГЭ в других парламентских партиях, депутат отметил, что «неоднократно слышал» критическую позицию в адрес такого вида аттестации «от представителей всех фракций». При этом Нилов не знает, как в итоге будут голосовать единороссы, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», потому что «каждая фракция будет определяться самостоятельно».

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Многое будет зависеть от позиции правительства — мы видим, что система образования защищает ЕГЭ, но когда-то и Болонскую систему защищали и рукоплескали. Потом ситуация поменялась — критика на самом верху прозвучала, и ее начали пинать все подряд, — добавил Нилов.

В связи с этим он выразил надежду, «что рано или поздно ЕГЭ будет признан ошибочным экспериментом и тоже отменен, и все будет возвращено к классической системе образования».

Ранее Ярослав Нилов сообщил, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного экзамена в вузы. Согласно поправкам, ЕГЭ хотят заменить госэкзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления.

В свою очередь член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что отменить ЕГЭ «в принципе невозможно». По его словам, подобная форма существовала еще задолго до него, просто выглядела несколько иначе. Депутат добавил, что раньше выпускники готовились по билетам, которые также были едины для всех учебных заведений.

В марте лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выдвинул инициативу об отмене ЕГЭ на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами. В ответ глава кабмина заявил, что прежде чем отменять ЕГЭ, нужно всё серьезно взвесить. По мнению премьера, «здесь плюсы или минусы — надо на всё серьезно посмотреть».