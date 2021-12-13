В Госдуме назвали условия отказа от идеи QR-кодов в общественных местах

В Госдуме допустили, что введение QR-кодов для переболевших COVID-19 и вакцинированных может не потребоваться при улучшении эпидситуации, заявил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Он отметил, что закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять в этом году, поскольку после первого чтения он будет направлен в рассылку по регионам для получения предложений ко второму чтению. Сбор предложений займёт не менее месяца, приводит слова Пискарёва РИА Новости.

Второе чтение и третье чтение — там процедурный вопрос, мы будем руководствоваться регламентом. Мы не гоним, не торопимся, — сказал Пискарёв.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он напомнил о недопустимости опрометчивых решений, о которых ранее предупредил президент России Владимир Путин. По словам Володина, данное решение — результат диалога между Госдумой и правительством, при этом учитывались мнения регионов и обращения граждан.

В то же время стало известно, что Минтранс России займётся работой над «отдельными положениями законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации», так как считает введение этой меры целесообразным. О необходимости проработки законопроекта заявили и в Госдуме.