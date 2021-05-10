В Госдуме назвали условие для разрешения гей-парадов в России

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Депутат Госдумы Оксана Бондарь в интервью «Царьграду» рассказала, при каких условиях гомосексуалисты смогут проводить в России свои парады.

Как отметила парламентарий, она выступает только за те движения, которые демонстрируют достижения. А гей-парады, по её словам, таковыми не являются.

Когда у них будут хоть какие-то достижения и они будут готовы это показать, я буду это приветствовать. А сейчас — нет! — заявила Бондарь.

Ранее своим мнением о гей-парадах поделился публицист Вассерман. Он в шутку отметил, что в стране всегда можно найти место для подобных мероприятий, например Мещёрские болота.

Вассерман также пояснил, что ему всё равно, что люди делают в постели, при условии, что они «не выставляют постель на улицу». При этом он резко против того, чтобы гомосексуалисты обоих полов рекламировали свои отношения в большей степени, чем гетеросексуалы.