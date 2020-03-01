Средняя стоимость горячего обеда для учеников начальных классов составляет примерно 60 рублей, сообщил на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра просвещения Андрей Николаев. Сумма рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения и индивидуальна для каждого региона.
Насколько я помню, разброс там такой: от 44 с небольшим рублей в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе. В среднем по РФ получается примерно 60,5 рубля, — сообщил Николаев.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент поручил до 1 сентября отчитаться о «создании инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания» учеников младших классов. Большая часть школьников перейдёт на бесплатное питание с 1 сентября 2020 года, а в 2023 году переход завершится полностью. Бесплатные обеды стали одной из мер социальной поддержки, которые Путин предложил одновременно с изменениями в Конституцию РФ.
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