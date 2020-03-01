Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бывшего замглавы Министерства обороны СССР Владимира Шуралёва насмерть сбил автомобиль возле его дома. Через месяц ему должно было исполниться 85 лет.

Владимир Михайлович Шуралёв трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем, — сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. Шуралёв занимал пост замминистра обороны СССР...