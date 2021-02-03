Депутат Госдумы назвал СССР «царством счастливой нищеты»

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Депутат Госдумы Сергей Калашников осудил советский «человеконенавистнический режим». Он назвал СССР «царством счастливой нищеты».

Это был человеконенавистнический режим. Сейчас об этом забывают. Но я не устаю повторять: это была иллюзия, что мы жили в царстве счастья, — заявил Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат считает, что крушение советского государства было положительным явлением. Однако и в СССР были свои достоинства.

Как писал NEWS.ru, декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который китайские власти извлекли из развала Советского Союза.

По словам политолога, ошибка Советского Союза заключалась в том, что государство, обладавшее техническими инновациями, не позволяло работать рыночным механизмам в экономике. Просчёты президента СССР Михаила Горбачёва также сыграли свою роль, но главной причиной развала страны, по мнению эксперта, стала закрытая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.