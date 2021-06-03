В Госдуме назвали способ превратить США в самую нищую страну

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Способ сделать США самой нищей страной в мире назвал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что для этого следует полностью отказаться от доллара, сообщает URA.RU.

Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет для нас. Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты, — отметил депутат.

По его мнению, если примеру России последуют её экономические союзники, то в Вашингтоне это сразу ощутят. Затем пойдёт «шквал отказов» от валюты по всей планете. Милонов добавил, что доллар является самой необеспеченной валютой, и когда она перестанет быть средством международных платежей, США станут самой нищей страной.

Ранее стало известно, что объявленная дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должна влиять на валютную стратегию россиян. Опрошенные РИА Новости эксперты рекомендовали населению не продавать доллары, поскольку инфляция в РФ будет высокой и рубль не станет крепким.