В Госдуме назвали причины увеличения цен на курицу

Себестоимость производства куриного мяса выросла на 20%-25% из-за подорожания корма для птиц, а также увеличения цен на транспортировку и упаковку продукта. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Лисовский в комментарии для Sobesednik.ru.

Я уже писал о том, в каком положении находятся производители мяса птицы. <...> Подорожали упаковка (+40-60%) и транспортировка (+10-20%). У производителей торговые сети закупают мясо птицы по 110-112 рублей за кг, в то время как минимум, что они должны получать, чтобы существовать дальше, это 150-160 руб/кг, — заявил Лисовский.

Он уделил особое внимание проблеме подорожания белковых составляющих кормов: соевого шрота жома и жмыха подсолнечника, которые составляют до 30%-35% всех кормов птицы. Их цена резко выросла во всём мире, а значит — и в России, пояснил депутат.

Он добавил, что птичий грипп особо не повлиял на российское птицеводство в этом году, однако в Европе заболевание свирепствовало в полную силу: это привело к тому, что активно закупаемое Россией бройлерное яйцо подорожало в два раза.

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