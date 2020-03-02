https://static.news.ru/photo/41f9e72e-5cb6-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал обратить внимание на религиозные секты и психбольницы. Он считает, что они могут быть потенциальными источниками распространения коронавируса.

Онищенко напомнил, что в Южной Корее в провинции Северный Кенсан именно секта стала источником заболевания, поскольку один из её членов подхватил коронавирус в Китае. Члены секты очень близко контактировали друг с другом и не обращались к врачам до последнего.

Также бывший глава Роспотребнадзора отметил, что много погибших фиксируется в психиатрических больницах.

Там не соблюдаются правила личной гигиены и так далее. Это тоже играет определенную роль, — заявил Онищенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что российским властям нужно обратить внимание на такие замкнутые социальные группы людей, как секты, а также на медучреждения, прежде всего психиатрические больницы.

Тем более в региональные штабы (по коронавирусу) входят и органы полиции, которые имеют соответствующий административный ресурс, — отметил Онищенко.

Он призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж, а в том случае если они почувствовали недомогание по возвращению, сразу обращаться к врачам.

Не надо «на авось» все бросать, — сказал Онищенко.

NEWS.ru сообщал, что в России диагностировали коронавирус у российского туриста, который вернулся из Италии. Мужчина заявил, что не получил справку от врачей с подтверждением своего диагноза. Отмечается, что заболевший успел вступить в контакт со 100 гражданами. Они все госпитализированы либо помещены в карантин.