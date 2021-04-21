В Госдуме назвали послание Путина самым социальным за последние годы

По словам парламентария, президент обратился напрямую к людям и сказал: «Я знаю о ваших проблемах и готов их решать».

Это было одно из самых важных выступлений Владимира Путина за последние годы, самое социальное послание, — цитирует Гордеева «Парламентская газета».

Он также считает, что послание традиционно даёт ориентиры развития страны на год или даже на несколько лет вперёд. В этот раз, по мнению Гордеева, Путин очертил перспективы развития России в новой посткоронавирусной эпохе, когда пандемия ударила по самым незащищённым слоям населения и граждане остро ощутили снижение доходов.

Владимир Путин дал чётко понять, что государство намерено их поддерживать, и очень серьёзно, — сказал вице-спикер.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Его главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Ранее эксперты заявили, что делать выводы о реакции рынков на послание главы РФ Владимира Путина Федеральному собранию ещё рано. Однако можно выделить два важных нюанса. Один из них — возможная отмена госрегулирования цен на продукты. Второй — заявление Путина по поводу коммерческих кредитов и субсидирования бюджета. Аналитики считают, что инфраструктурные бюджетные кредиты дают понять, что «бесплатных» денег больше не будет, что регионам нужно двигаться и зарабатывать.