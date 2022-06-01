В Госдуме назвали писателя, чьи книги могут навредить детской психике Депутат Шолохов заявил, что школьникам лучше не читать Акунина и Солженицына

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Работа Московского Дома книги на Новом Арбате в Москве

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявил, что писатели Борис Акунин и Александр Солженицын «не для детей» — в силу сложности их произведений для школьного возраста и большой доли вымысла и художественного преувеличения. Творения последнего, по словам Шолохова, способны повредить психику школьников. Таким образом парламентарий ответил на вопрос, какие книги он не советовал бы читать в детстве.

Естественно, тот же самый Акунин не для детей. И Солженицын не для детей. Для того чтобы человек пришёл хотя бы к этим двум писателям, нужно понять, что Акунин — это большая доля художественного вымысла. Солженицын — это очень тяжёлое чтение, может повредить просто психику в средних классах, учитывая, что в его книгах присутствует доля большого художественного преувеличения, — рассказал Шолохов.

Собеседник подчеркнул, что каждую книгу лучше читать в определённом возрасте. Он отметил, что, например, с «Серой шейкой» Дмитрия Мамина-Сибиряка лучше познакомиться в младших классах, иначе потом у ребёнка может и не быть «такого трогательного детского отношения к поучительной сказке».

Парламентарий добавил, что интерес к литературе в школьном возрасте закладывает и «большая классическая литература» — от «Войны и мира» Льва Толстого до «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Депутат отметил, что к подобным эпопеям человеку стоит возвращаться несколько раз в жизни, чтобы «с высоты опыта, представлений о жизни оценить происходящее с героями».

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