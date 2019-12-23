https://static.news.ru/photo/34c66bc0-2554-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал инициативу по оборудованию в поездах специальных комнат для курения. Он сказал, что в этой идее есть логика.

Слова парламентария были обнародованы в понедельник, 23 декабря.

По мнению Вострецова, наличие специальных комнат снизит уровень пропаганды курения и облегчит жизнь людям, зависимым от табака.

А так, всё равно — либо в тамбурах нарушают закон, либо в туалетах курят. Поэтому просто тотальный запрет — это всегда неправильно. Пропагандировать это не надо, но если мы сделаем такие комнаты — некурильщики будут меньше наблюдать за этим процессом, — цитирует парламентария АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что Российские железные дороги (РЖД) не планируют возвращать курилки в вагонах поездов или создавать для этого отдельные помещения. Об этом сообщили представители отрасли.

Создать специальные места для курения в поездах дальнего следования ранее предложила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева. Идею она выдвинула после того, как Государственная дума приняла закон о возвращении помещений для перекуров в аэропорты.