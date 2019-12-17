https://static.news.ru/photo/f756e842-20d9-11ea-b239-fa163e074e61_660.jpg Елена Ямпольская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском законодательстве до сих пор остаётся большое количество абсурдных запретительных норм. Об этом заявила председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская.

При этом процесс освобождения от них крайне трудный, отметила она. Это связано с постоянным противодействием со всех сторон, в том числе различных активистов.

Одним из ненужных запретов, которые требуют отмены, депутат назвала предупреждающие надписи о том, что курение опасно для здоровья, перед художественными фильмами. Применительно к некоторым лентам — например, о войне — это вовсе выглядит как оскорбление, уверена она.

А форсирование ледяной реки не опасно для вашего здоровья? Вылазка в тыл врага, встать из окопа в атаку — не опасно для здоровья? Самое опасное для здоровья, что показывают в этом фильме, — курение? Закрученная в обрывок газеты махорка, да? — приводит слова Ямпольской RT.

Депутат подчеркнула, что не сделала ни одной затяжки в жизни и не любит запах табачного дыма, однако заявила, что борьба за здоровое общество не должна входить в противоречие со здравым смыслом.

Другим лишённом логики запретом она назвала возрастную маркировку для аудиовизуальной и печатной продукции. Борьба с этим ограничением уже началась. По словам Ямпольской, всё, что накопила отечественная и мировая культура, должно быть доступно детям. Важно, чтобы «не ограждали до 16 лет от возможности читать Шолохова и Шукшина», высказала мнение депутат. По её мнению, если молодёжь не начнёт читать такие произведения в юном возрасте, то потом «уже никогда этого делать не начнёт».

Но одним из наиболее весомых достижений комитета стало принятие законопроекта, разрешающего демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма». До этого человек мог быть наказан за любой кадр фото- или кинохроники, так как использование свастики «было запрещено полностью, тотально».

Я думаю, вы видели, когда на нашем телевидении пытались «блёрить» свастику на рукаве у Штирлица — ну, потому что запрещено. Этот остров абсурда существовал несколько лет, — напомнила Ямпольская.

Она выразила уверенность, что освобождение людей от ограничений в канун 75-летия Победы позволит безбоязненно оперировать содержащими нацистскую символику материалами, если в этом нет пропаганды.

Как писал NEWS.ru, Госума разрешила демонстрировать свастику с некоторыми оговорками в ноябре. Соответствующие поправки в законодательство приняты в третьем, окончательном чтении.