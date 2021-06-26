В Госдуме нашли способ сэкономить на депутатах

Госдума сэкономит почти 200 млн рублей бюджетных средств, снизив «звёздность» гостиниц, в которых будут размещены депутаты восьмого созыва. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Речь идёт о депутатах нового созыва, у которых нет жилья в Москве. До предоставления им служебных квартир они будут проживать в более скромных гостиницах, чем их коллеги из прошлых созывов,

Планируется, что экономия бюджетных средств за счёт понижения «звёздности» гостиниц до 4 звёзд в результате открытого аукциона составит 180 миллионов рублей, — сказал руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.

Он добавил, что в последние два года Дума сэкономила свыше 400 млн рублей после оптимизации расходов депутатов на авиаперелёты.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что за время работы депутатов седьмого созыва экономия бюджетных средств составил около 2,4 млрд рублей.

Выборы в Госдуму пройдут 17–19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что решение об этом принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации. Президент Владимир Путин призвал провести выборы в нижнюю палату парламента открыто и честно, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их легитимности.