Депутат Госдумы объяснила рост числа преступлений против детей

Рост количества преступлений в отношении детей, который наблюдается в последнее время, может быть связан с обострением психических заболеваний у лиц, перенёсших коронавирус, заявила в беседе с радио «Говорит Москва» первый замглавы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Для профилактики таких правонарушений она предложила ввести психологическое тестирование при диспансеризации.

Постоянно растёт процент таких нарушений. С одной стороны, это может говорить о том, что улучшается раскрываемость, с другой стороны, это может быть влияние ковида, очень много психиатрических нарушений с людьми случается после перенесённого заболевания, — сказала депутат.

Она подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой таких преступлений, в частности, путём проведения психологического теста при диспансеризации. Это позволит выявить состояние, которое может толкнуть человека на преступление.

Буцкая также отметила, что родителям надлежит активнее общаться с детьми на предмет возможной опасности. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что сейчас существует много возможностей, позволяющих постоянно держать детей на виду. Быть в курсе того, где находится ребёнок, позволяют не только смартфон или умные часы, но и появившаяся в продаже одежда со специальными метками.

Ранее сообщалось, что в Омске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании падчерицы. Пытаясь скрыться от полицейских, он залез на дерево.

В Благовещенске был задержан ранее судимый мужчина, пытавшийся похитить девятилетнюю девочку. Ребёнку удалось вырваться и сообщить о произошедшем родителям, после чего те обратились в полицию.