В Госдуме напомнили, кто спас Армению от геноцида после заявлений Пашиняна Депутат Соболев: Пашинян забыл, что именно Россия спасла Армению от геноцида

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Депутат Госдумы Виктор Соболев рассказал NEWS.ru, что именно Россия спасла Армению от геноцида в начале XX века. Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна, заявившего, что РФ больше не основной партнер Еревана в оборонной сфере.

Если он такие заявления делает, то он может и потребовать ликвидировать российские базы. Но это во вред Армении и армянскому народу, во вред отношениям Армении и России. Мы спасли их от полного краха, фактически спасли от геноцида турками в начале XX века, — добавил Соболев.

Ранее Пашинян заявил, что Россия «по объективным и субъективным» причинам больше не может быть основным партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах. В интервью Общественному радио страны он отметил, что раньше 95–97% отношений в перечисленных сферах приходилось на РФ.

Ранее спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил, что в Альянсе очень воодушевлены сдвигом Еревана в сторону Альянса во внешней и оборонной политике и хотят еще большей близости. До этого Захарова сказала, что Москва остается партнером Еревана и внесла решающий вклад в прекращение боевых действий. По ее словам, российская сторона также вносит решающий вклад для предотвращения еще более тяжкого поражения Армении.

Также Захарова заявила, что если Армения и НАТО хотят близости, то надо сначала понять, насколько это может быть безопасно и к чему приведет. Она подчеркнула, что перед сближением с Альянсом Армении необходимо проанализировать и понять, что на самом деле входит в ее национальные интересы.