В Госдуме начнут проверку после отказа в выплатах пенсионерке из Челябинска

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов заявил изданию «Подъем», что в нижней палате парламента начнут проверку после отказа выплатить пенсию 94-летней жительнице Челябинска. Отмечается, что она треть жизни отработала в Таджикистане, а вернулась в Россию в 2022 году.

Мы, безусловно, посмотрим, что мы можем сделать для этой женщины. В регионе, как правило, такие проблемы сами по себе не решаются. Мы инициируем депутатские запросы, — сказал Бурматов.

По данным издания, пенсионерка работала в Ленинабадском горно-химическом комбинате в Таджикистане. Перед тем, как переехать в Челябинск, женщина отказалась от пенсии в Таджикистане, чтобы получать ее в России. Однако ей отказали в выплатах, объяснив это отсутствием страхового стажа работы на территории РФ. Депутат Бурматов осудил действия должностных лиц, назвав их «организованной преступной группой».

Ранее ростовчанин отсудил 700 тысяч рублей у больницы, в которой мужчина ослеп. 66-летний пенсионер рассказал, что был госпитализирован с ишемическим обострением болезни сердца. Ночью ему стало плохо, тогда мужчина вышел в коридор, чтобы позвать медсестру, но потерял сознание.

Пенсионер почувствовал резкую боль, «словно кинжал вонзили». Медсестры промыли пациенту глаз, протерли ватным диском, смоченным в соде, но это не помогло. Из-за стресса обострились проблемы с сердцем. Пенсионера отправили в другую больницу, где ему диагностировали химический ожог левого глаза. Через суд он хотел получить от больницы пять миллионов рублей, но требование удовлетворили частично. Пенсионер планирует обжаловать это решение в Ростовском областном суде.